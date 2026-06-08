Від біодруку до зв'язку із серверами США: як українські виші розвивають новітні технології

Головне: Українські університети в умовах війни перейшли від виживання до створення інноваційних хабів , технології яких вражають навіть європейських фахівців.

, технології яких вражають навіть європейських фахівців. В Університеті Каразіна діє унікальна підземна лабораторія, де друкують тканини для пересадки захисникам на фронті.

захисникам на фронті. КНУ імені Тараса Шевченка інтегрував студентів у систему кібербезпеки через обладнання, під’єднане до серверів Держдепартаменту США , та отримав державний грант на створення науково-дослідницького центру.

, та отримав державний грант на створення науково-дослідницького центру. ХНЕУ імені С. Кузнеця створив безпечну модель підземного університету з 41 аудиторією, що дозволило повернути офлайн-навчання для 40% студентів.

Біодрук для фронту: унікальні кейси в підземній лабораторії

Заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що зараз у вишах активно розивають технологічний напрям. За його словами, сучасне обладнання - це лише база, проте саме наукові кейси дозволяють вивести освіту на новий рівень.

"Студентів не утримаєш лише на одному обладнанні, тому у нас є окремий проєкт Світового банку, який фінансує з десяток кейсів, лабораторій, дуже крутих і провідних наших наукових напрямів", - заявив Трофименко.

Одним із найвражаючіших прикладів є харківський Університет Каразіна.

"У підземній лабораторії на принтері друкують біотканини. Це унікально, бо навіть в центральній Європі аналогів таких немає. Тобто фронт замовляє, лікарня швидко передає замовлення в університет і там миттєво друкують великі шматки тканин, які треба пересаджувати нашим захисникам", - підкреслив Трофименко.

Також він наголосив, що це лише один із прикладів розвитку інновацій, а таких в Україні уже багато.

Кібербезпека світового рівня та держінвестиції

Технологічний стрибок торкнувся і сфери кіберзахисту. В університеті КНУ імені Тараса Шевченка студенти отримали доступ до обладнання, що працює в єдиній мережі з американськими державними структурами.

"В нашому університеті є комп’ютери, які напряму зв’язані з серверами державного департаменту США. Чи багато американських університетів мають таку техніку, яка дозволяє їм боротися з кібербезпекою? А в Україні це є. І студенти працюють з цими кейсами", - розповів в.о. ректора Валерій Копійка.

Додамо також, що паралельно з цим університет вперше отримав державний грант на створення науково-дослідницького центру з ключової тематики, що стало безпрецедентним кроком у системі фінансування української науки. А нещодавно студенти КНУ ім. Шевченка стали призерами конкурсу HUAWEI ICT COMPETITION 2025-2026.

Перший підземний університет: від укриттів до аудиторій

Замість того, щоб обмежитися облаштуванням звичайних укриттів, ХНЕУ імені С. Кузнеця одним із перших в Україні реалізував модель цілісного підземного безпечного середовища.

"Ми одразу прийняли рішення, що не будемо формувати систему укриттів, а формуватимемо модель підземного безпечного середовища. На сьогодні в Україні створено підземний університет, який вже має 41 аудиторію на 1125 посадкових місць, і це тільки, якщо працювати в першу зміну", - заявила ректорка ХНЕУ ім. С. Кузнеця Тетяна Шталь.

Такий підхід виявився ефективним: за словами ректорки, опитування студентів показало, що спочатку 30%, а потім 40% з них підтвердили своє бажання навчатися виключно офлайн. Зараз також ведеться робота із розвитку інклюзивних центрів при університеті.