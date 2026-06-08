Від біодруку до зв'язку із серверами США: як українські виші розвивають новітні технології

Українські виші в умовах війни перетворилися на інноваційні центри, що впроваджують технології, аналогів яким часто немає навіть у Європі. Наприклад, у Харкові в університетській лабораторії друкують біотканини для медичних цілей, а в Києві є комп'ютери зі зв'язком з держдепом США.
Про це заявили експерти під час конференції "Освіта нової України 2.0", передає кореспонтдент РБК-Україна.
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Заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що зараз у вишах активно розивають технологічний напрям. За його словами, сучасне обладнання - це лише база, проте саме наукові кейси дозволяють вивести освіту на новий рівень.
"Студентів не утримаєш лише на одному обладнанні, тому у нас є окремий проєкт Світового банку, який фінансує з десяток кейсів, лабораторій, дуже крутих і провідних наших наукових напрямів", - заявив Трофименко.
Одним із найвражаючіших прикладів є харківський Університет Каразіна.
"У підземній лабораторії на принтері друкують біотканини. Це унікально, бо навіть в центральній Європі аналогів таких немає. Тобто фронт замовляє, лікарня швидко передає замовлення в університет і там миттєво друкують великі шматки тканин, які треба пересаджувати нашим захисникам", - підкреслив Трофименко.
Також він наголосив, що це лише один із прикладів розвитку інновацій, а таких в Україні уже багато.
Технологічний стрибок торкнувся і сфери кіберзахисту. В університеті КНУ імені Тараса Шевченка студенти отримали доступ до обладнання, що працює в єдиній мережі з американськими державними структурами.
"В нашому університеті є комп’ютери, які напряму зв’язані з серверами державного департаменту США. Чи багато американських університетів мають таку техніку, яка дозволяє їм боротися з кібербезпекою? А в Україні це є. І студенти працюють з цими кейсами", - розповів в.о. ректора Валерій Копійка.
Додамо також, що паралельно з цим університет вперше отримав державний грант на створення науково-дослідницького центру з ключової тематики, що стало безпрецедентним кроком у системі фінансування української науки. А нещодавно студенти КНУ ім. Шевченка стали призерами конкурсу HUAWEI ICT COMPETITION 2025-2026.
Замість того, щоб обмежитися облаштуванням звичайних укриттів, ХНЕУ імені С. Кузнеця одним із перших в Україні реалізував модель цілісного підземного безпечного середовища.
"Ми одразу прийняли рішення, що не будемо формувати систему укриттів, а формуватимемо модель підземного безпечного середовища. На сьогодні в Україні створено підземний університет, який вже має 41 аудиторію на 1125 посадкових місць, і це тільки, якщо працювати в першу зміну", - заявила ректорка ХНЕУ ім. С. Кузнеця Тетяна Шталь.
Такий підхід виявився ефективним: за словами ректорки, опитування студентів показало, що спочатку 30%, а потім 40% з них підтвердили своє бажання навчатися виключно офлайн. Зараз також ведеться робота із розвитку інклюзивних центрів при університеті.
Раніше ми ділились рейтингом університетів на заході України, які вважаються найкращими.
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