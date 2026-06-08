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"Вся освіта фінансується ззовні": Лісовий назвав головні виклики у галузі

17:13 08.06.2026 Пн
3 хв
За три роки фінансування зросло на 100 млрд гривень
aimg Василина Копитко
"Вся освіта фінансується ззовні": Лісовий назвав головні виклики у галузі Оксен Лісовий розповів про плани в освітній сфері (фото: Оксен Лісовий facebook.com_KabminUA)
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Уся система освіти України зараз фінансується за рахунок зовнішніх ресурсів. За останні три роки бюджет галузі зріс на 100 млрд гривень.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час конференції "Освіта нової України 2.0", передає кореспонтдент РБК-Україна.

Головне:

  • Зовнішнє фінансування: Вся сфера освіти України зараз фінансується за рахунок зовнішніх ресурсів, а загальний бюджет галузі за останні три роки зріс на 100 млрд гривень.
  • Інфраструктурні виклики: Головними проблемами залишаються застаріле обладнання, стан будівель та відсутність сучасних соціальних просторів для інновацій та творчості.
  • Реформа управління: Міністерство освіти і науки оновило керівництво у майже 50 університетах, впроваджуючи нову управлінську культуру.
  • Пріоритет розвитку: Ключовим завданням є системне інвестування в інфраструктуру всіх рівнів - від шкіл до професійно-технічних закладів, зокрема у розвиток соціальних просторів та гуртожитків.

Звідки беруться кошти

За словами міністра, в умовах війни залучення інвестицій є складним завданням, тому держава вимушена шукати зовнішні джерела підтримки.

"Зараз вся освіта фінансується зовні. І ми почали шукати рішення, які нам дозволили залучити кошти, і ми ці кошти залучили... Сучасні лабораторії, створення 6 дослідницьких центрів, профінансовані програмою CampEX, яку фінансує Світовий банк", - зазначив Лісовий.

Головні проблеми галузі та інфраструктурні плани

Міністр наголосив, що попри залучення коштів, сфера освіти потребує серйозної модернізації.

"Наша проблема - це застаріла інфраструктура, це обладнання, це стіни, наявність соціальних просторів та різноманітної інфраструктури для власної творчості та інновацій", - додав він.

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Лісовий розповів, що міністерство активно працює над оновленням програм та зміною культури в університетах.

"Наша політика спрямована на оновлення програм, понад 40 університетів за ці 3 роки отримали нове керівництво. Вже навіть під 50. Це не просто про нову людину, а про нову культуру, яка формується в університетському закладі", - підкреслив глава МОН.

Окрему увагу міністр приділив необхідності постійного фінансування інвестицій в інфраструктуру - від шкіл до професійно-технічних закладів.

"Молода людина не повинна почуватись гірше, бо вона вибрала професійну освіту, а не університетську. Тому соціальна інфраструктура, зокрема гуртожитки, дуже важлива. Тобто все, що дозволяє жити поза тематикою навчання", - підсумував Лісовий.

За його словами, треба ухвалювати непопулярні рішення та ламати стереотипи, які є у науковій сфері. Це дозводить досягнути високого результату в освіті.

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Однак проти таких змін виступили в УЦОЯО. За їхніми словами, результат НМТ із математики - це вагомий показник успішності майбутніх студентів.

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