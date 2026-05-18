Від безкоштовного до 30 гривень: де в Україні найдорожчий та найдешевший транспорт

У 2026 році вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво відрізняється залежно від міста, виду транспорту та способу оплати. У багатьох містах навесні переглянули тарифи через подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту.
РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у великих містах України та дізналося, де пасажири платять найбільше.
Одним із найдорожчих міст за вартістю проїзду став Львів. Із 16 травня 2026 року тут діють нові тарифи:
Підвищення пояснили подорожчанням пального та витратами на перевезення.
У Запоріжжі також нещодавно зросли тарифи. Із 16 травня:
У Черкасах проїзд у маршрутках у травні підняли до 25 гривень, а вартість поїздки у тролейбусах планують збільшити до 20 гривень.
В Івано-Франківську тариф залежить від способу оплати:
У Вінниці наразі в більшості маршруток проїзд коштує 15 гривень, а на приміських маршрутах - 18 гривень. Водночас у квітні 2026 року міськрада опублікувала проєкт нових тарифів:
В Ужгороді після квітневого підвищення:
У Києві вартість проїзду залишається однією з найнижчих серед великих міст:
При купівлі великої кількості поїздок через транспортну картку одна поїздка може коштувати від 6,5 гривень.
В Одесі:
У Дніпрі після травневого перегляду тарифів:
У Харкові громадський транспорт для пасажирів залишається безкоштовним - таке рішення міська влада зберігає від початку повномасштабної війни.
Одні з найнижчих тарифів нині у Херсоні:
У Сумах:
У Кропивницькому:
У Хмельницькому:
У Полтаві:
У багатьох містах пасажирів стимулюють переходити на безготівкову оплату.
Наприклад, у Житомирі:
У Тернополі:
У Чернівцях із 20 квітня:
У Рівному:
У більшості міст перегляд тарифів відбувався протягом останнього року. Перевізники та місцева влада пояснюють це подорожчанням пального, зростанням цін на ремонт і запчастини, дефіцитом водіїв, підвищенням зарплат, а також збільшенням витрат на електроенергію та обслуговування транспорту.
Наприклад, у Луцьку вартість проїзду в маршрутках у травні зросла з 18 до 24 гривень. У Миколаєві тариф залежить навіть від відстані маршруту:
У Чернігові вартість проїзду в автобусах становить від 12 до 17 гривень залежно від форми оплати.
Водночас частина міст поки утримує тарифи без змін, намагаючись зберегти доступність громадського транспорту для населення в умовах війни та складної економічної ситуації.
Нагадаємо, у Києві планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за разову поїздку. У КМДА пояснюють це зростанням витрат транспортних підприємств та пропонують систему знижок для власників транспортних карток, нові проїзні й пересадковий квиток.
Зазначимо, у столиці тарифи цьогоріч вже переглядали - 14 березня міська влада підвищувала вартість проїзду.