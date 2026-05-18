Від безкоштовного до 30 гривень: де в Україні найдорожчий та найдешевший транспорт

19:24 18.05.2026 Пн
4 хв
У багатьох містах тарифи виросли навесні 2026 року на тлі здорожчання пального
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Оплата проїзду у громадському транспорті (kyivcity.gov.ua)

У 2026 році вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво відрізняється залежно від міста, виду транспорту та способу оплати. У багатьох містах навесні переглянули тарифи через подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту.

РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у великих містах України та дізналося, де пасажири платять найбільше.

Читайте також: У Києві змінили тарифи на паркування: як отримати знижку 90%

Головне:

  • Максимальний тариф: Найвищу ціну зафіксовано у Львові, де з 16 травня за проїзд готівкою доведеться викласти 30 гривень.
  • Весняна хвиля підвищення: Протягом весни ціни зросли у Запоріжжі, Черкасах, Луцьку та Дніпрі.
  • Столичні розцінки: Київ поки має одні із найдешевших тарифів серед великих міст.
  • Безкоштовний проїзд: Харків продовжує утримувати статус єдиного великого міста, де проїзд у всьому громадському транспорті залишається повністю безкоштовним для пасажирів.
  • Мінімальна вартість: Серед міст із платним проїздом найнижчі ціни діють у Херсоні та Сумах - лише 6 гривень за поїздку в тролейбусі.
  • Електронний стимул: У більшості обласних центрів діє диференційований тариф - безготівкова оплата та е-квитки дозволяють економити від 3 до 7 гривень на кожній поїздці.
  • Обґрунтування змін: Перевізники та мерії пояснюють перегляд тарифів зростанням вартості пального, електрики та запчастин, а також гострим дефіцитом водіїв.

Де найдорожчий проїзд

Одним із найдорожчих міст за вартістю проїзду став Львів. Із 16 травня 2026 року тут діють нові тарифи:

  • 30 гривень при оплаті готівкою;
  • 26 гривень банківською карткою;
  • 23 гривень через "ЛеоКарт" або додаток;
  • 11,5 гривень для студентів із пільговою карткою.

Підвищення пояснили подорожчанням пального та витратами на перевезення.

У Запоріжжі також нещодавно зросли тарифи. Із 16 травня:

  • маршрутки коштують 25 гривень;
  • комунальний транспорт - 20 гривень при оплаті готівкою;
  • 15 гривень - при безготівковій оплаті.

У Черкасах проїзд у маршрутках у травні підняли до 25 гривень, а вартість поїздки у тролейбусах планують збільшити до 20 гривень.

В Івано-Франківську тариф залежить від способу оплати:

  • 15 гривень - транспортною карткою "Галка";
  • 20 гривень - банківською карткою;
  • 25 гривень - готівкою.

У Вінниці наразі в більшості маршруток проїзд коштує 15 гривень, а на приміських маршрутах - 18 гривень. Водночас у квітні 2026 року міськрада опублікувала проєкт нових тарифів:

  • 25 гривень - базовий тариф;
  • 30 гривень - маршрути до Щіток і Писарівки;
  • 35 гривень - маршрут до Гавришівки.

В Ужгороді після квітневого підвищення:

  • 20 гривень коштує безготівкова оплата;
  • 23 гривень - готівкова.

Які тарифи діють у Києві та інших великих містах

У Києві вартість проїзду залишається однією з найнижчих серед великих міст:

  • метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер - 8 гривень;
  • міська електричка - 14,99 гривень.

При купівлі великої кількості поїздок через транспортну картку одна поїздка може коштувати від 6,5 гривень.

В Одесі:

  • трамвай і тролейбус - 15 гривень;
  • маршрутки - 20 гривень.

У Дніпрі після травневого перегляду тарифів:

  • автобуси - 23 гривень;
  • трамваї та тролейбуси - 25 гривень;
  • метро - 10 гривень.

У Харкові громадський транспорт для пасажирів залишається безкоштовним - таке рішення міська влада зберігає від початку повномасштабної війни.

Де проїзд найдешевший

Одні з найнижчих тарифів нині у Херсоні:

  • тролейбус - 6 гривень;
  • маршрутки - 8 гривень.

У Сумах:

  • тролейбус - 6 гривень;
  • маршрутки - 15 гривень.

У Кропивницькому:

  • тролейбус - 8 гривень;
  • комунальний автобус - 10 гривень;
  • маршрутки - 15 гривень.

У Хмельницькому:

  • тролейбус - 9 гривень;
  • автобус - 15 гривень.

У Полтаві:

  • маршрутки - 15 гривень;
  • тролейбуси - 10 гривень;
  • 9 гривень - при оплаті е-квитком.

Де тариф залежить від способу оплати

У багатьох містах пасажирів стимулюють переходити на безготівкову оплату.

Наприклад, у Житомирі:

  • 12 гривень коштує проїзд у електротранспорті транспортною карткою;
  • 14 гривень - банківською карткою;
  • 20 гривень - готівкою в автобусах.

У Тернополі:

  • 15 гривень - із "Соціальною картою тернополянина";
  • 17 гривень - неперсоніфікованим е-квитком;
  • 20 гривень - банківською карткою або готівкою.

У Чернівцях із 20 квітня:

  • автобуси - 20 гривень;
  • тролейбуси - 16 гривень;
  • для школярів у автобусах - 10 гривень у навчальний період.

У Рівному:

  • автобуси та маршрутки - 18 гривень;
  • тролейбуси - 12-14 гривень залежно від способу оплати;
  • для школярів і студентів - 7 гривень.

Як змінювалися тарифи

У більшості міст перегляд тарифів відбувався протягом останнього року. Перевізники та місцева влада пояснюють це подорожчанням пального, зростанням цін на ремонт і запчастини, дефіцитом водіїв, підвищенням зарплат, а також збільшенням витрат на електроенергію та обслуговування транспорту.

Наприклад, у Луцьку вартість проїзду в маршрутках у травні зросла з 18 до 24 гривень. У Миколаєві тариф залежить навіть від відстані маршруту:

  • 18 гривень - до 10 км;
  • 20 гривень - понад 10 км;
  • до окремих районів - 25-30 гривень.

У Чернігові вартість проїзду в автобусах становить від 12 до 17 гривень залежно від форми оплати.

Водночас частина міст поки утримує тарифи без змін, намагаючись зберегти доступність громадського транспорту для населення в умовах війни та складної економічної ситуації.

Нагадаємо, у Києві планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за разову поїздку. У КМДА пояснюють це зростанням витрат транспортних підприємств та пропонують систему знижок для власників транспортних карток, нові проїзні й пересадковий квиток.

Зазначимо, у столиці тарифи цьогоріч вже переглядали - 14 березня міська влада підвищувала вартість проїзду.

