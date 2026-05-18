От бесплатного до 30 гривен: где в Украине самый дорогой и самый дешевый транспорт

19:24 18.05.2026 Пн
4 мин
Во многих городах тарифы выросли весной 2026 года на фоне подорожания топлива
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Оплата проезда в общественном транспорте (kyivcity.gov.ua)

В 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно отличается в зависимости от города, вида транспорта и способа оплаты. Во многих городах весной пересмотрели тарифы из-за подорожания топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

РБК-Украина собрало актуальные тарифы на проезд в крупных городах Украины и узнало, где пассажиры платят больше всего.

Читайте также: В Киеве изменили тарифы на парковку: как получить скидку 90%

Главное:

  • Максимальный тариф: Самая высокая цена зафиксирована во Львове, где с 16 мая за проезд наличными придется выложить 30 гривен.
  • Весенняя волна повышения: В течение весны цены выросли в Запорожье, Черкассах, Луцке и Днепре.
  • Столичные расценки: Киев пока имеет одни из самых дешевых тарифов среди крупных городов.
  • Бесплатный проезд: Харьков продолжает удерживать статус единственного крупного города, где проезд во всем общественном транспорте остается полностью бесплатным для пассажиров.
  • Минимальная стоимость: Среди городов с платным проездом самые низкие цены действуют в Херсоне и Сумах - всего 6 гривен за поездку в троллейбусе.
  • Электронный стимул: В большинстве областных центров действует дифференцированный тариф - безналичная оплата и е-билеты позволяют экономить от 3 до 7 гривен на каждой поездке.
  • Обоснование изменений: Перевозчики и мэрии объясняют пересмотр тарифов ростом стоимости топлива, электричества и запчастей, а также острым дефицитом водителей.

Где самый дорогой проезд

Одним из самых дорогих городов по стоимости проезда стал Львов. С 16 мая 2026 года здесь действуют новые тарифы:

  • 30 гривен при оплате наличными;
  • 26 гривен банковской карточкой;
  • 23 гривен через "ЛеоКарт" или приложение;
  • 11,5 гривен для студентов со льготной карточкой.

Повышение объяснили подорожанием топлива и расходами на перевозку.

В Запорожье также недавно выросли тарифы. С 16 мая:

  • маршрутки стоят 25 гривен;
  • коммунальный транспорт - 20 гривен при оплате наличными;
  • 15 гривен - при безналичной оплате.

В Черкассах проезд в маршрутках в мае подняли до 25 гривен, а стоимость поездки в троллейбусах планируют увеличить до 20 гривен.

В Ивано-Франковске тариф зависит от способа оплаты:

  • 15 гривен - транспортной карточкой "Галка";
  • 20 гривен - банковской карточкой;
  • 25 гривен - наличными.

В Виннице сейчас в большинстве маршруток проезд стоит 15 гривен, а на пригородных маршрутах - 18 гривен. В то же время в апреле 2026 года горсовет опубликовал проект новых тарифов:

  • 25 гривен - базовый тариф;
  • 30 гривен - маршруты до Щеток и Писаревки;
  • 35 гривен - маршрут до Гавришовки.

В Ужгороде после апрельского повышения:

  • 20 гривен стоит безналичная оплата;
  • 23 гривен - наличная.

Какие тарифы действуют в Киеве и других крупных городах

В Киеве стоимость проезда остается одной из самых низких среди крупных городов:

  • метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер - 8 гривен;
  • городская электричка - 14,99 гривен.

При покупке большого количества поездок через транспортную карту одна поездка может стоить от 6,5 гривен.

В Одессе:

  • трамвай и троллейбус - 15 гривен;
  • маршрутки - 20 гривен.

В Днепре после майского пересмотра тарифов:

  • автобусы - 23 гривен;
  • трамваи и троллейбусы - 25 гривен;
  • метро - 10 гривен.

В Харькове общественный транспорт для пассажиров остается бесплатным - такое решение городские власти сохраняют с начала полномасштабной войны.

Где проезд самый дешевый

Одни из самых низких тарифов сейчас в Херсоне:

  • троллейбус - 6 гривен;
  • маршрутки - 8 гривен.

В Сумах:

  • троллейбус - 6 гривен;
  • маршрутки - 15 гривен.

В Кропивницком:

  • троллейбус - 8 гривен;
  • коммунальный автобус - 10 гривен;
  • маршрутки - 15 гривен.

В Хмельницком:

  • троллейбус - 9 гривен;
  • автобус - 15 гривен.

В Полтаве:

  • маршрутки - 15 гривен;
  • троллейбусы - 10 гривен;
  • 9 гривен - при оплате е-билетом.

Где тариф зависит от способа оплаты

Во многих городах пассажиров стимулируют переходить на безналичную оплату.

Например, в Житомире:

  • 12 гривен стоит проезд в электротранспорте транспортной карточкой;
  • 14 гривен - банковской карточкой;
  • 20 гривен - наличными в автобусах.

В Тернополе:

  • 15 гривен - с "Социальной картой тернополянина";
  • 17 гривен - неперсонифицированным е-билетом;
  • 20 гривен - банковской карточкой или наличными.

В Черновцах с 20 апреля:

  • автобусы - 20 гривен;
  • троллейбусы - 16 гривен;
  • для школьников в автобусах - 10 гривен в учебный период.

В Ровно:

  • автобусы и маршрутки - 18 гривен;
  • троллейбусы - 12-14 гривен в зависимости от способа оплаты;
  • для школьников и студентов - 7 гривен.

Как менялись тарифы

В большинстве городов пересмотр тарифов происходил в течение последнего года. Перевозчики и местные власти объясняют это подорожанием топлива, ростом цен на ремонт и запчасти, дефицитом водителей, повышением зарплат, а также увеличением расходов на электроэнергию и обслуживание транспорта.

Например, в Луцке стоимость проезда в маршрутках в мае выросла с 18 до 24 гривен. В Николаеве тариф зависит даже от расстояния маршрута:

  • 18 гривен - до 10 км;
  • 20 гривен - более 10 км;
  • в отдельные районы - 25-30 гривен.

В Чернигове стоимость проезда в автобусах составляет от 12 до 17 гривен в зависимости от формы оплаты.

В то же время часть городов пока удерживает тарифы без изменений, пытаясь сохранить доступность общественного транспорта для населения в условиях войны и сложной экономической ситуации.

Напомним, в Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за разовую поездку. В КГГА объясняют это ростом расходов транспортных предприятий и предлагают систему скидок для владельцев транспортных карт, новые проездные и пересадочный билет.

Отметим, в столице тарифы в этом году уже пересматривали - 14 марта городские власти повышали стоимость проезда.

