Від атак РФ постраждали майже 40 оборонних підприємств України, - Шмигаль

"Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер - той пожне бурю", - сказав глава уряду.

Як розповів Шмигаль, Україна також співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, а також опрацьовує питання щодо створення на українській території замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

"Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагають поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше. Саме тому за ініціативи президента Володимира Зеленського ми сьогодні проводимо цей форум", - зазначив він.

Форум оборонних індустрій

В Україні вчора відбувся анонсований президентом Форум оборонних індустрій, на який зібралися щонайменше 165 компаній, які виготовляють зброю, з 26 країн світу.

Президент розраховував, що форум допоможе Україні отримати більше можливостей виробляти зброю й снаряди, щоб мати надійний захист від агресії.