ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria

Фінляндія , Четвер 24 серпня 2023 18:32
UA EN RU
Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria Фото: Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria
Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Фінляндія зараз вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. На практиці це може означати, до прикладу, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Раніше у Patria була аналогічна домовленість із Польщею.

"Ми, звичайно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", - заявила на прес-конференції міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що у нас є можливості для співпраці", - упевнений Хяккянен.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.

Водночас прем'єр-міністр Петтері Орпо під час відвідин Києва заявив, що в Україну прибуде 18-й пакет допомоги.

Підтримка України від Фінляндії

Фінляндія підтримує Україну з самого початку повномасштабної російської агресії.

На початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

Окрім того, уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Війна Росії проти України
NEWS
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам