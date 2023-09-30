От атак РФ пострадали около 40 оборонных предприятий Украины, - Шмыгаль

"От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению. Российский режим мечтал о демилитаризации Украины. В то же время Украина ежемесячно только наращивает производства вооружения и военной техники. Можно сказать: кто посеял ветер - тот пожнет бурю", - сказал глава правительства. .

Как рассказал Шмыгаль, Украина также сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники, а также прорабатывает вопросы создания на украинской территории замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, помогающие постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров. Но нам нужно больше. Именно поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского мы сегодня проводим этот форум", - отметил он.

Форум оборонных индустрий

В Украине вчера состоялся анонсированный президентом Форум оборонных индустрий, на который собрались по меньшей мере 165 компаний, производящих оружие, из 26 стран мира.

Президент рассчитывал, что форум поможет Украине получить больше возможностей производить оружие и снаряды, чтобы обеспечить надежную защиту от агрессии.