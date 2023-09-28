У Rheinmetall розповіли, чим займатиметься спільне підприємство з Україною

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві. Воно, зокрема, займатиметься виробництвом військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Компанія підтвердила, що отримала сьогодні, 28 вересня, дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" від Федерального антимонопольного відомства Німеччини. Також очікується такий дозвіл і від інших німецьких відомств.

"Спільне підприємство базуватиметься у Києві та займатиметься сервісом та технічним обслуговуванням, а також збіркою, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів", - розповідають у Rheinmetall.

На першому етапі співпрацю між українським та німецьким концерном планують зосередити на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку Україні передали союзники.

Після цього в Rheinmetall розраховують спільно виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.

"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту в Україну", - додали в концерні.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною.

Про це заявив голова відомства Андреас Мундт. За його словами, у Німеччині цей проект не призводить до будь-якого конкурентного дублювання чи будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.