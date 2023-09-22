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Україна зі США вироблятиме сучасну зброю, у тому числі ППО, - Зеленський

П'ятниця 22 вересня 2023 05:10
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Україна зі США вироблятиме сучасну зброю, у тому числі ППО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна спільно зі Сполученими Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"І довгострокова домовленість – разом працюватимемо, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ", - заявив президент України.

За його словами, співпраця зможе забезпечити нову промислову базу та нові робочі місця. Зазначається, що Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.

"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу та захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати", - додав глава держави.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що свій візит до США президент України розпочав із візиту до Нью-Йорка. Він спочатку відвідав українських військових у клініці, де проходить лікування та реабілітація поранених.

Також Зеленський вперше з початку повномасштабної війни виступив особисто на Генеральній Асамблеї ООН, взяв участь у Саміті цілей сталого розвитку та також виступив на Раді Безпеки ООН. Крім того, він мав низку двосторонніх зустрічей.

У рамках своєї робочої поїздки до США президент України Володимир Зеленський учора провів низку важливих зустрічей у Вашингтоні.

Зокрема, Зеленський відвідав Капітолійський пагорб і зустрівся із законодавцями США. Після цього він провів зустріч із Байденом.

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