Від аномальної спеки до гроз зі шквалами: яким областям України чекати негоди 2 липня
Впродовж 2 липня погода в Україні буде здебільшого тепла, а місцями - навіть спекотна. Проте в окремих областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища впродовж четверга, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Де чекати спеки: 2 липня в більшості областей України збережеться суха погода з температурою +29...+34°С, найгарячіше буде місцями у центральних і південних областях - до +37°С.
- Попередження синоптиків: на західні області України насувається активний атмосферний фронт, який "зіб'є" температуру до +26...+31°С і принесе місцями небезпечні грози, град і шквали.
- Ситуація в Києві та області: у столичному регіоні очікується невелика хмарність (без опадів), температура вдень - до +32...+34°С.
Чи чекати українцям відчутних змін погоди
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 2 липня синоптична ситуація у більшості областей суттєво не зміниться, оскільки її продовжуватиме визначати:
- сухе розпечене повітря тропічного походження;
- поле слабко підвищеного тиску.
З огляду на це, на більшій частині території України утримається суха спекотна погода.
Ймовірна невелика хмарність, але без опадів.
В яких областях погода може бути небезпечна
Синоптики повідомили, що завтра у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи.
Через це погода там буде з мінливою хмарністю та нестійка - з дощами різної інтенсивності (від помірних - вдень місцями до значних).
Спека - дещо спаде.
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, саме там впродовж 2 липня ймовірні також грози, вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в УкрГМЦ.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Якими будуть вітер і температура повітря
Вітер впродовж 2 липня прогнозується в цілому південно-східний - із переходом (у західних областях) на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- найближчої ночі +18...+23°С;
- вдень четверга +29...+34°С.
У західних областях денні значення будуть дещо нижчими - близько +26...+31°С.
Тим часом сильна спека місцями може бути у центральних і південних областях України - до +35...+37°С.
Особливості погоди в Україні 2 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода 2 липня також очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +20...+22°С;
- по області +18...+23°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +30...+32°С;
- по області +29...+34°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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