От аномальной жары до гроз со шквалами: каким областям Украины ждать непогоды 2 июля

В течение 2 июля погода в Украине будет преимущественно теплой, а местами - даже жаркой. Однако в отдельных областях вероятны опасные метеорологические явления.

Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Где ждать жары : 2 июля в большинстве областей Украины сохранится сухая погода с температурой +29...+34°С, жарче всего будет местами в центральных и южных областях - до +37°С.

: 2 июля в большинстве областей Украины сохранится сухая погода с температурой +29...+34°С, жарче всего будет местами в центральных и южных областях - до +37°С. Предупреждение синоптиков : на западные области Украины надвигается активный атмосферный фронт, который "собьет" температуру до +26...+31°С и принесет местами опасные грозы, град и шквалы.

: на западные области Украины надвигается активный атмосферный фронт, который "собьет" температуру до +26...+31°С и принесет местами опасные грозы, град и шквалы. Ситуация в Киеве и области: в столичном регионе ожидается небольшая облачность (без осадков), температура днем - до +32...+34°С.

Ждать ли украинцам ощутимых изменений погоды

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей существенно не изменится, поскольку ее продолжит определять:

сухой раскаленный воздух тропического происхождения;

поле слабо повышенного давления.

Учитывая это, на большей части территории Украины сохранится сухая жаркая погода.

Вероятна небольшая облачность, но без осадков.

В каких областях погода может быть опасной

Синоптики сообщили, что завтра в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы.

Поэтому погода там будет с переменной облачностью и неустойчивая - с дождями разной интенсивности (от умеренных - днем местами до значительных).

Жара - немного спадет.

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, именно там на протяжении 2 июля вероятны также грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

"І уровень опасности желтый", - констатировали в УкрГМЦ.

Опасные метеорологические явления в Украине 2 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Какими будут ветер и температура воздуха

Ветер в течение 2 июля прогнозируется в целом юго-восточный - с переходом (в западных областях) на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в ближайшую ночь +18...+23°С;

днем четверга +29...+34°С.

В западных областях дневные значения будут ниже - около +26...+31°С.

Между тем сильная жара местами может быть в центральных и южных областях Украины - до +35...+37°С.

Особенности погоды в Украине 2 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода 2 июля также ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве +20...+22°С;

по области +18...+23°С.

Температура воздуха днем: