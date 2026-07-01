От аномальной жары до гроз со шквалами: каким областям Украины ждать непогоды 2 июля
В течение 2 июля погода в Украине будет преимущественно теплой, а местами - даже жаркой. Однако в отдельных областях вероятны опасные метеорологические явления.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Где ждать жары: 2 июля в большинстве областей Украины сохранится сухая погода с температурой +29...+34°С, жарче всего будет местами в центральных и южных областях - до +37°С.
- Предупреждение синоптиков: на западные области Украины надвигается активный атмосферный фронт, который "собьет" температуру до +26...+31°С и принесет местами опасные грозы, град и шквалы.
- Ситуация в Киеве и области: в столичном регионе ожидается небольшая облачность (без осадков), температура днем - до +32...+34°С.
Ждать ли украинцам ощутимых изменений погоды
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей существенно не изменится, поскольку ее продолжит определять:
- сухой раскаленный воздух тропического происхождения;
- поле слабо повышенного давления.
Учитывая это, на большей части территории Украины сохранится сухая жаркая погода.
Вероятна небольшая облачность, но без осадков.
В каких областях погода может быть опасной
Синоптики сообщили, что завтра в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы.
Поэтому погода там будет с переменной облачностью и неустойчивая - с дождями разной интенсивности (от умеренных - днем местами до значительных).
Жара - немного спадет.
Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, именно там на протяжении 2 июля вероятны также грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
"І уровень опасности желтый", - констатировали в УкрГМЦ.
Опасные метеорологические явления в Украине 2 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Какими будут ветер и температура воздуха
Ветер в течение 2 июля прогнозируется в целом юго-восточный - с переходом (в западных областях) на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в ближайшую ночь +18...+23°С;
- днем четверга +29...+34°С.
В западных областях дневные значения будут ниже - около +26...+31°С.
Между тем сильная жара местами может быть в центральных и южных областях Украины - до +35...+37°С.
Особенности погоды в Украине 2 июля (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода 2 июля также ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +20...+22°С;
- по области +18...+23°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +30...+32°С;
- по области +29...+34°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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