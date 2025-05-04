"Темне" минуле Ботсаду: що приховує улюблене місце киян

Національний Ботанічний сад ім. Гришка є одним із найбільших у Європі. Цьогоріч йому виповниться 90 років, хоч сама ідея створення виникла ще у 1918 році.

"Темне минуле" Ботанічного саду

Ботсад розташований в історичній місцевості Києва - на Звіринці. Зараз його площа сягає 130 га. Це робить його одним із найбільших ботанічних садів у Європі.

"Територія Ботанічного саду - історичне місце. Колись тут була резиденція князя Всеволода - Красний двір. Знаковим є й Видубицький монастир, до якого примикає наша територія", - каже Шумик.

Заступник Ботсаду зазначає, що зелена зона облаштовувалась поступово. Ділянку виділили у 1935 році, а забудова фактично розпочалась з 1945-го.

"На південно-західній стороні колись було єврейське кладовище. Радянська влада його знищила - таким був у Союзі підхід до культурної спадщини, і не тільки єврейської. Тут також була частина Звіринецького кладовища", - розповів Шумик.

У радянський період арку сукулентів частково виклали із надмогильних плит із єврейського кладовища (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чи відновлять історичні кладовища

За словами науковця, Ботсад отримував кілька скарг від єврейських громад, але некрополь відновлювати не планують.

"Коли будували індонезійський сад, то виявили людські рештки. Тоді було кілька скарг від єврейських громад. Втім, перевіривши цю територію, вже більше нічого там не знайшли", - додав Шумик.