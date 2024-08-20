Від 3 років до довічного. Як можуть покарати за підпал автомобіля військового

Як покарають за підпал автомобілів цивільних і військових

Якби йшлося про підпал авто пересічного громадядина, такі дії кваліфікувалися б як то умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років, пояснює юрист.

"Однак, якщо такі протиправні дії спрямовані на авто військових, це вже можна кваліфікувати і як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України)", - зауважує вона.

За це передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

"Також не виключено, що такі дії можуть бути кваліфіковані і за ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. За вчинення такого діяння в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна", - додає Олена Воронкова.

Вона звертає увагу, що авто військовослужбовця та авто, яке належить Збройним Силам України, - це різні види авто та шкода, завдана автомобілю, буде різною.

"Якщо авто не знаходилось на балансі ЗСУ, то дії порушника мають бути кваліфіковані за ст. 194 Кримінального кодексу України", - пояснює увагу адвокат.

Фото: Суд в Україні (gettyimages.com)

Як можуть покарати неповнолітніх

Для повнолітніх осіб законом передбачене покарання відповідно до зазначених статей, зазначає Олена Воронкова. А для неповнолітніх осіб законодавчо передбачені певні послаблення.

"Зокрема, для осіб віком від 14 до 16 років кримінальна відповідальність серед наведених статей передбачена тільки за статтею 194 Кримінального кодексу України, і то тільки за частиною другою. Тобто за статтями 111 або 114-1 Кримінального кодексу України засудження неповнолітньої особи не передбачено", - зазначає адвокат.

В Україні суди виносять вироки людям, які вчиняли підпали автомобілів, що належали військовослужбовцям, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, додає Олена Воронкова.

"І переважно засуджують до реального відбування покарання, без застосування ст. 75 Кримінального кодексу України щодо іспитового строку, так званого "умовного" строку", - зауважує юрист.

Вона додає, що за статтями 111 та 114-1 Кримінального кодексу України "умовних" строків не може бути. Виключенням є призначення покарання нижче від нижчої межі, але це швидше виключення з загальної практики.