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У Миколаєві троє підлітків на замовлення з РФ підпалювали автомобілі ЗСУ, їх затримали

П'ятниця 16 серпня 2024 14:43
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У Миколаєві троє підлітків на замовлення з РФ підпалювали автомобілі ЗСУ, їх затримали Фото: У Миколаєві троє підлітків на замовлення з РФ підпалювали автомобілі ЗСУ (mk.npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Миколаєві троє підлітків віком 13, 14 і 16 років підпалили два автомобілі військових за гроші, отримані від російських спецслужб. Підпали відбулися 8 та 9 серпня у мікрорайонах Соляні та Північний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Підлітки виконували замовлення, знімаючи свої дії на відео для звіту кураторам з Росії, з якими вони спілкувалися через месенджери.

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав "потрібний" автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено два пікапи.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили у підозрюваних мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, які використовувалися для комунікації з російськими кураторами.

16-річному підлітку висунули підозру за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників - віком 14 і 13 років.

Фото: У Миколаєві троє підлітків на замовлення з РФ підпалювали автомобілі ЗСУ (mk.npu.gov.ua)

Нещодавно у Вінницькій області викрили чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Він "полював" на склади ЗСУ.

Крім того, СБУ спіймала диверсанта в Одеській області. Зловмисник планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

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