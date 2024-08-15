Отримали завдання від РФ. Поліція затримала трьох підозрюваних в підпалі машин військових

Правоохоронці затримали осіб які підпалювали авто військових у Харкові та на Прикарпатті. Як виявилось, правопорушники діяли за наказами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох молодиків, які за завданням РФ палили військові позашляховики Сил оборони у різних регіонах України", - повідомили правоохоронці.

За даними слідства, підривну діяльність фігурантів координували російські спецслужби, які обіцяли гроші за знищені авто українських захисників.

Для вчинення підпалів зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед окупантами.

Так, в Івано-Франківській області затримано 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Правоохоронці встановили, що молодики об’їжджали на велосипедах територію району, де відслідковували авто українських військ. Після виявлення потенційних цілей зловмисники фотографували їх та відправляли на "погодження" замовнику.

Потім за інструкцією "куратора" фігуранти виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали.

У Харкові було затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" на Telegram-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на молодика "вийшов" представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.