Від 3 до 25 років: скільки часу потрібно представникам різних професій на купівлю житла

Кваліфіковані робітники сьогодні можуть накопичити на власну квартиру швидше, ніж представники багатьох інших професій. За оцінками аналітиків, штукатуру для цього знадобиться менш ніж три роки, тоді як сторожу доведеться відкладати гроші близько чверті століття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота та OLX Нерухомість.
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Для розрахунків аналітики взяли медіанну вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку - 50 тисяч доларів - та порівняли її з медіанними зарплатами представників різних професій.
Лідером став штукатур. За середньої зарплати 70 тисяч гривень на місяць накопичити на квартиру він може приблизно за 2,6 року, якщо відкладатиме весь дохід.
Слідом ідуть фасадники та мулярі - їм знадобиться близько 2,8 року. Плиточники, далекобійники та рихтувальники можуть досягти цієї мети приблизно за три роки.
Будівельникам і виконробам знадобиться близько 3,6 року, а монтажникам, машиністам екскаватора, автоелектрикам та автомалярам - близько чотирьох років.
Водночас навіть професії із зарплатою понад 30 тисяч гривень дозволяють накопичити на власне житло менш ніж за шість років. До них належать електрики, кур'єри, торгові представники, оператори ЧПУ, токарі, складальники меблів та трактористи.
У OLX Робота пояснюють, що високі зарплати у цих сферах пов'язані насамперед із гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів.
Натомість представникам низки професій шлях до власної квартири буде значно довшим.
Домробітницям, медсестрам, промоутерам та аніматорам доведеться накопичувати понад 10 років. Посудомийницям знадобиться близько 11 років, доглядальницям - майже 12 років.
Прибиральницям доведеться відкладати гроші приблизно 13 років, двірникам - близько 15 років.
Абсолютним антирекордсменом стали сторожі. За медіанної зарплати 7,25 тисячі гривень їм знадобиться близько 25 років, щоб назбирати на однокімнатну квартиру.
За даними дослідження, саме дефіцит спеціалістів у будівництві та робітничих професіях сьогодні дозволяє таким працівникам претендувати на одні з найконкурентніших зарплат на українському ринку праці.
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