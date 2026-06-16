Ціни злетіли в 4 рази: в яких містах України компактні квартири подорожчали найбільше

За останні п'ять років маленькі квартири площею 20-30 квадратних метрів суттєво подорожчали по всій Україні. В окремих містах їхня вартість зросла у три-чотири рази, а найбільший ажіотаж спостерігається на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Стрімке подорожчання: За останні 5 років смарт-квартири площею 20-30 кв. м суттєво подорожчали в Україні.

За останні 5 років смарт-квартири площею 20-30 кв. м суттєво подорожчали в Україні. Рекорди на заході країни: Абсолютним лідером став Івано-Франківськ, де оренда зросла на 217% , а вартість купівлі злетіла вчетверо.

Абсолютним лідером став Івано-Франківськ, де оренда зросла на 217% , а вартість купівлі злетіла вчетверо. Ситуація в столиці: У Києві оренда таких квартир за п'ять років зросла на 60%, а ціна купівлі додала 74% від початку повномасштабної війни.

У Києві оренда таких квартир за п'ять років зросла на 60%, а ціна купівлі додала 74% від початку повномасштабної війни. Тенденції попиту: Попит на оренду мікроквартир продовжує стрімко зростати, тоді як купувати маленьке житло українці стали стриманіше.

Де найбільше подорожчала оренда

За даними аналітиків, порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20-30 квадратних метрів зросла в усіх обласних центрах України.

Найбільше ціни піднялися на заході країни. Лідером став Івано-Франківськ, де оренда подорожчала на 217% і досягла 9,5 тисячі гривень на місяць. На другому місці Ужгород - плюс 175%, до 11 тисяч гривень.

Також суттєве зростання зафіксували у:

Тернополі - на 167%, до 8 тисяч гривень;

- на 167%, до 8 тисяч гривень; Чернівцях - на 152%, до 8,8 тисячі гривень;

- на 152%, до 8,8 тисячі гривень; Львові - на 138%, до 13 тисяч гривень;

- на 138%, до 13 тисяч гривень; Луцьку та Рівному - на 100%, до 9 тисяч гривень.

У Києві оренда компактних квартир подорожчала на 60% і зараз становить у середньому 12 тисяч гривень на місяць.

Попит на оренду зріс

Разом із цінами зросла і зацікавленість орендарів. Найбільше кількість відгуків на оголошення про оренду таких квартир збільшилася в:

Ужгороді (+263%);

(+263%); Полтаві (+230%);

(+230%); Житомирі (+122%);

(+122%); Львові (+84%);

(+84%); Тернополі (+72%).

Водночас спад попиту зафіксували лише у Дніпрі (-25%) та Херсоні (-98%).

Скільки коштують "мікроквартири"

На ринку купівлі житла тенденція аналогічна - квартири невеликої площі суттєво подорожчали. Найбільше зростання зафіксували в Івано-Франківську, де медіанна ціна зросла вчетверо і досягла 1,7 млн гривень.

Також значно подорожчали квартири у:

Луцьку - понад 1,8 млн гривень;

Рівному - близько 1,7 млн гривень;

Львові - 2,4 млн гривень (найвища ціна в Україні);

Тернополі - 1,4 млн гривень;

Хмельницькому - 1,4 млн гривень;

Ужгороді - 1,5 млн гривень;

Чернівцях - 1,5 млн гривень.

У Києві медіанна вартість таких квартир становить близько 1,8 млн гривень, що на 74% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Де українці найчастіше купують маленькі квартири

Попит на купівлю компактного житла зростав значно повільніше, ніж на оренду. Найбільше зацікавлення покупців спостерігається у західних регіонах:

Ужгород (+145%);

(+145%); Тернопіль (+143%);

(+143%); Івано-Франківськ (+89%);

(+89%); Чернівці (+75%);

(+75%); Львів (+72%).

В інших містах попит або залишився на рівні 2021 року, або змінився несуттєво.

Аналітики зазначають, що невеликі квартири сьогодні залишаються одним із найпопулярніших форматів житла для оренди. Водночас під час купівлі українці частіше віддають перевагу помешканням більшої площі.