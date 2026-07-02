От 3 до 25 лет: сколько времени нужно представителям разных профессий на покупку жилья

Главное: Сущность расчетов: Аналитики взяли за основу медианную стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке и сравнили ее с доходами украинцев при условии, что на жилье откладывается весь заработок.

Аналитики взяли за основу медианную стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке и сравнили ее с доходами украинцев при условии, что на жилье откладывается весь заработок. Рабочая элита: Быстрее всего собрать на квартиру могут штукатуры, фасадщики и каменщики.

Быстрее всего собрать на квартиру могут штукатуры, фасадщики и каменщики. Кому собирать дольше всего: Медсестрам, домработницам и аниматорам придется откладывать средства более 10 лет, уборщицам - 13 лет.

Медсестрам, домработницам и аниматорам придется откладывать средства более 10 лет, уборщицам - 13 лет. Антирекорд рынка: Труднее всего купить квартиру сторожам. Из-за низкой медиа зарплаты им придется собирать деньги около 25 лет.

Труднее всего купить квартиру сторожам. Из-за низкой медиа зарплаты им придется собирать деньги около 25 лет. Причина перекоса: Безумный разрыв в доходах в пользу строительных и рабочих специальностей спровоцирован острым дефицитом квалифицированных кадров в Украине.

Кто быстрее всего может позволить себе собственное жилье

Для расчетов аналитики взяли медианную стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке - 50 тысяч долларов - и сравнили ее с медианными зарплатами представителей разных профессий.

Лидером стал штукатур. При средней зарплате 70 тысяч гривен в месяц накопить на квартиру он может примерно за 2,6 года, если будет откладывать весь доход.

Следом идут фасадщики и каменщики - им понадобится около 2,8 года. Плиточники, дальнобойщики и рихтовщики могут достичь этой цели примерно через три года.

Строителям и прорабам понадобится около 3,6 года, а монтажникам, машинистам экскаватора, автоэлектрикам и автомалярам - около четырех лет.

В то же время даже профессии с зарплатой более 30 тысяч гривен позволяют накопить на собственное жилье менее чем за шесть лет. К ним относятся электрики, курьеры, торговые представители, операторы ЧПУ, токари, сборщики мебели и трактористы.

В OLX Работа объясняют, что высокие зарплаты в этих областях связаны прежде всего с острым дефицитом квалифицированных кадров.

Кому придется ждать дольше всего

Представителям ряда профессий путь к собственной квартире будет значительно длиннее.

Домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам придется накапливать более 10 лет. Посудомойщим понадобится около 11 лет, сиделкам - почти 12 лет.

Уборщицам придется откладывать деньги примерно 13 лет, дворникам - около 15 лет.

Абсолютным антирекордсменом стали сторожа. При медианной зарплате 7,25 тысяч гривен им понадобится около 25 лет, чтобы собрать на однокомнатную квартиру.

По данным исследования именно дефицит специалистов в строительстве и рабочих профессиях сегодня позволяет таким работникам претендовать на одни из самых конкурентных зарплат на украинском рынке труда.