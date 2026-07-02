От 3 до 25 лет: сколько времени нужно представителям разных профессий на покупку жилья

Квалифицированные рабочие сегодня могут накопить на свою квартиру быстрее, чем представители многих других профессий. По оценкам аналитиков, штукатуру для этого понадобится менее трех лет, тогда как сторожу придется откладывать деньги около четверти века.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и OLX Недвижимость.
Главное:
Для расчетов аналитики взяли медианную стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке - 50 тысяч долларов - и сравнили ее с медианными зарплатами представителей разных профессий.
Лидером стал штукатур. При средней зарплате 70 тысяч гривен в месяц накопить на квартиру он может примерно за 2,6 года, если будет откладывать весь доход.
Следом идут фасадщики и каменщики - им понадобится около 2,8 года. Плиточники, дальнобойщики и рихтовщики могут достичь этой цели примерно через три года.
Строителям и прорабам понадобится около 3,6 года, а монтажникам, машинистам экскаватора, автоэлектрикам и автомалярам - около четырех лет.
В то же время даже профессии с зарплатой более 30 тысяч гривен позволяют накопить на собственное жилье менее чем за шесть лет. К ним относятся электрики, курьеры, торговые представители, операторы ЧПУ, токари, сборщики мебели и трактористы.
В OLX Работа объясняют, что высокие зарплаты в этих областях связаны прежде всего с острым дефицитом квалифицированных кадров.
Представителям ряда профессий путь к собственной квартире будет значительно длиннее.
Домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам придется накапливать более 10 лет. Посудомойщим понадобится около 11 лет, сиделкам - почти 12 лет.
Уборщицам придется откладывать деньги примерно 13 лет, дворникам - около 15 лет.
Абсолютным антирекордсменом стали сторожа. При медианной зарплате 7,25 тысяч гривен им понадобится около 25 лет, чтобы собрать на однокомнатную квартиру.
По данным исследования именно дефицит специалистов в строительстве и рабочих профессиях сегодня позволяет таким работникам претендовать на одни из самых конкурентных зарплат на украинском рынке труда.
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