Від 100 до 2595 гривень: кому і на скільки підвищать пенсію з 1 березня

З 1 березня пенсії та страхові виплати мільйонів українців зростуть від 100 до 2595 гривень. Це пов'язано з індексацією на 12,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.
Березнева індексація стосуватиметься, зокрема:
Окрім цього, продовжиться індексація пенсій, які були призначені у період з 2021 по 2025 роки. Також перерахують мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Натомість пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів), у березні не індексуватимуть. Їхній розмір уже переглянули з 1 січня 2026 року.
Окрему увагу під час перерахунку приділили найбільш вразливим віковим категоріям громадян. Їхні мінімальні виплати зростуть так:
Відсоток підвищення визначили за чіткою законодавчою формулою. Коефіцієнт наполовину залежить від рівня торішньої інфляції (яка склала 8%) та наполовину - від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%).
"Індексація пенсій в Україні - це обов’язковий механізм, який дозволяє частково захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок", - наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.