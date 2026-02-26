От 100 до 2595 гривен: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта

Кому повысят выплаты

Мартовская индексация будет касаться, в частности:

пенсионеров общей системы (государственное пенсионное страхование);

военных пенсионеров;

лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

получателей пенсий за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления;

пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Кроме этого, продолжится индексация пенсий, которые были назначены в период с 2021 по 2025 годы. Также пересчитают минимальные выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

В то же время пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), в марте не будут индексировать. Их размер уже пересмотрели с 1 января 2026 года.

Как изменятся минимальные пенсии

Отдельное внимание при перерасчете уделили наиболее уязвимым возрастным категориям граждан. Их минимальные выплаты вырастут так:

с 3758 до 4213 гривен - для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем;

- для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем; с 3613 до 4050 гривен - для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем;

- для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем; с 3323 до 3725 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным стажем;

- для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным стажем; с 3038 до 3406 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет, которые имеют меньший страховой стаж.

Почему индексация составила 12,1%

Процент повышения определили по четкой законодательной формуле. Коэффициент наполовину зависит от уровня прошлогодней инфляции (которая составила 8%) и наполовину - от роста средней заработной платы за три года (16,1%).

"Индексация пенсий в Украине - это обязательный механизм, который позволяет частично защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет", - подчеркнул министр социальной политики Денис Улютин.