От 100 до 2595 гривен: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта

С 1 марта пенсии и страховые выплаты миллионов украинцев вырастут от 100 до 2595 гривен. Это связано с индексацией на 12,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.
Мартовская индексация будет касаться, в частности:
Кроме этого, продолжится индексация пенсий, которые были назначены в период с 2021 по 2025 годы. Также пересчитают минимальные выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.
В то же время пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), в марте не будут индексировать. Их размер уже пересмотрели с 1 января 2026 года.
Отдельное внимание при перерасчете уделили наиболее уязвимым возрастным категориям граждан. Их минимальные выплаты вырастут так:
Процент повышения определили по четкой законодательной формуле. Коэффициент наполовину зависит от уровня прошлогодней инфляции (которая составила 8%) и наполовину - от роста средней заработной платы за три года (16,1%).
"Индексация пенсий в Украине - это обязательный механизм, который позволяет частично защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет", - подчеркнул министр социальной политики Денис Улютин.