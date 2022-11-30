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Від +10 до -6. Синоптики розповіли про погодні "гойдалки" сьогодні

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Україна, Середа 30 листопада 2022 07:00
Від +10 до -6. Синоптики розповіли про погодні "гойдалки" сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні у середу, 30 листопада, опадів не передбачається. Місцями лише невеликий сніг та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Вітер

Східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура

Вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

Як повідомлялось, у четвер, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

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