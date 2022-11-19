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Історичний рекорд: безморозний період у Києві тривав 225 днів

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Україна, Субота 19 листопада 2022 14:48
Історичний рекорд: безморозний період у Києві тривав 225 днів Фото: морози в Києва почалися рекордно пізно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, у поточному році відмічений рекордно довгий безморозний період 225 днів.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а середня тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів. Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її метеорологічний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 2 вересня - на два тижні раніше строку.

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