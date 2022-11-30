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От +10 до -6. Синоптики рассказали о погодных "качелях" сегодня

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Украина, Среда 30 ноября 2022 07:00
От +10 до -6. Синоптики рассказали о погодных "качелях" сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в среду, 30 ноября, осадков не предвидится. Местами лишь небольшой снег и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно, без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер

восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура

ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла.

Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

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