Не вічний? Лукашенко знову заговорив про відхід з посади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може керувати країною вічно і назвав себе "президентом, що йде".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко 18 грудня на засіданні VII Всебілоруського народного зібрання в Мінську.

Лукашенко пояснив, що в країні вже створена система управління, яка не повинна залежати лише від однієї посади.

"Хоч мене часто за це критикують, коли я говорю, але я ж не вічний. Так, ми створили систему, багато чого залежить від президента, і дякую, що ви мене підтримуєте", - зазначив він на зібранні.

"Я не можу бути президентом вічно, та й не потрібно", - підкреслив білоруський лідер.

За його словами, завдання нинішніх влади - забезпечити стійкість державних інститутів і послідовність курсу після зміни керівництва.

Лукашенко наголосив, що Всебілоруське народне зібрання, конституційний статус якого закріплено на референдумі, має стати одним із ключових елементів такої системи. Він також додав, що розраховує на підтримку делегатів у питаннях подальшого устрою політичної моделі країни.