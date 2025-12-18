ua en ru
Не вічний? Лукашенко знову заговорив про відхід з посади

Білорусь, Четвер 18 грудня 2025 21:34
Не вічний? Лукашенко знову заговорив про відхід з посади Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може керувати країною вічно і назвав себе "президентом, що йде".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко 18 грудня на засіданні VII Всебілоруського народного зібрання в Мінську.

Лукашенко пояснив, що в країні вже створена система управління, яка не повинна залежати лише від однієї посади.

"Хоч мене часто за це критикують, коли я говорю, але я ж не вічний. Так, ми створили систему, багато чого залежить від президента, і дякую, що ви мене підтримуєте", - зазначив він на зібранні.

"Я не можу бути президентом вічно, та й не потрібно", - підкреслив білоруський лідер.

За його словами, завдання нинішніх влади - забезпечити стійкість державних інститутів і послідовність курсу після зміни керівництва.

Лукашенко наголосив, що Всебілоруське народне зібрання, конституційний статус якого закріплено на референдумі, має стати одним із ключових елементів такої системи. Він також додав, що розраховує на підтримку делегатів у питаннях подальшого устрою політичної моделі країни.

Лукашенко при владі

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 20 липня 1994 року. Станом на грудень 2025 року це понад 31 рік - це найдовший безперервний термін на посаді лідера країни з-поміж усіх лідерів пострадянських країн.

До речі, на виборах 2020 року Лукашенко оголосили переможцем із 81 % голосів - дані, які не були визнані за кордоном через численні свідчення фальсифікацій.

Після оголошення результатів у країні спалахнули масові протести. Влада жорстоко розігнала демонстрації, а близько 35 000 людей було затримано.

При цьому в серпні 2025 року Олександр Лукашенко повідомив, що не збирається балотуватися на наступних "виборах президента" і запевнив, що його син Микола не стане його наступником.

А нещодавно Лукашенко зізнався, чому керує Білоруссю "по-диктаторски".

