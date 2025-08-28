Лукашенко зізнався, чому керує Білоруссю "по-диктаторски"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Пул Першого ".

"Не хотілося б керувати авторитарно, по-диктаторськи... Але поки що не виходить", - заявив він.

Правління Лукашенка

Олександр Лукашенко очолює Білорусь із 1994 року, ставши першим президентом після створення цієї посади. Його правління триває понад 30 років і нині він один із найтриваліших лідерів у сучасній Європі.

На виборах 2020 року Лукашенко оголосили переможцем із 81 % голосів - дані, які не були визнані за кордоном через численні свідчення фальсифікацій.

Після оголошення результатів у країні спалахнули масові протести. Влада жорстоко розігнала демонстрації, а близько 35 000 людей було затримано.

Після протестів 2020 року Лукашенко ще більше зблизився з Росією. У 2022-2023 роках між країнами було підписано нові безпекові угоди, а російські військові контингенти стали помітною складовою у військових структурах Білорусі.

Зауважимо, що днями президент США Дональд Трамп повідомив, що він провів "дуже вдалу" телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

За словами американського лідера, вони обговорювали звільнення ще 1300 ув'язнених у Білорусі. Перед цим, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.