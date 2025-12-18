ua en ru
Не вечный? Лукашенко снова заговорил об уходе с должности

Беларусь, Четверг 18 декабря 2025 21:34
Не вечный? Лукашенко снова заговорил об уходе с должности Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может руководить страной вечно и назвал себя "уходящим президентом".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 18 декабря на заседании VII Всебелорусского народного собрания в Минске.

Лукашенко объяснил, что в стране уже создана система управления, которая не должна зависеть только от одной должности.

"Хотя меня часто за это критикуют, когда я говорю, но я же не вечен. Да, мы создали систему, многое зависит от президента, и спасибо, что вы меня поддерживаете", - отметил он на собрании.

"Я не могу быть президентом вечно, да и не нужно", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, задача нынешних властей - обеспечить устойчивость государственных институтов и последовательность курса после смены руководства.

Лукашенко подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого закреплен на референдуме, должно стать одним из ключевых элементов такой системы. Он также добавил, что рассчитывает на поддержку делегатов в вопросах дальнейшего устройства политической модели страны.

Лукашенко у власти

Напомним, что Александр Лукашенко руководит Беларусью с 20 июля 1994 года. По состоянию на декабрь 2025 года это более 31 года - это самый длинный непрерывный срок на посту лидера страны среди всех лидеров постсоветских стран.

Кстати, на выборах 2020 года Лукашенко объявили победителем с 81 % голосов - данные, которые не были признаны за рубежом из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

После объявления результатов в стране вспыхнули массовые протесты. Власти жестоко разогнали демонстрации, а около 35 000 человек были задержаны.

При этом в августе 2025 года Александр Лукашенко сообщил, что не собирается баллотироваться на следующих "выборах президента" и заверил, что его сын Николай не станет его преемником.

А недавно Лукашенко признался, почему руководит Беларусью "по-диктаторски".

