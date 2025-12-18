Не вечный? Лукашенко снова заговорил об уходе с должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может руководить страной вечно и назвал себя "уходящим президентом".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 18 декабря на заседании VII Всебелорусского народного собрания в Минске.

Лукашенко объяснил, что в стране уже создана система управления, которая не должна зависеть только от одной должности.

"Хотя меня часто за это критикуют, когда я говорю, но я же не вечен. Да, мы создали систему, многое зависит от президента, и спасибо, что вы меня поддерживаете", - отметил он на собрании.

"Я не могу быть президентом вечно, да и не нужно", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, задача нынешних властей - обеспечить устойчивость государственных институтов и последовательность курса после смены руководства.

Лукашенко подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание, конституционный статус которого закреплен на референдуме, должно стать одним из ключевых элементов такой системы. Он также добавил, что рассчитывает на поддержку делегатов в вопросах дальнейшего устройства политической модели страны.