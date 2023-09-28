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Вичавлюють росіян з позицій. Нацгвардійці повідомили про успіхи на півдні

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Воїни Національної гвардії мають успіхи на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Нацгвардії Миколу Уршаловича на брифінгу.

За словами Уршаловича, російські терористи намагаються уповільнити наступ підрозділів. Лише за тиждень було здійснено: 

  • 12 авіаційних ударів; 
  • 2 удари дронами-камідкадзе; 
  • близько 515 артилерійських обстрілів. 

"Разом з тим штурмові загони 15-ї бригади оперативного призначення мають успіх в південному напрямку. Продовжують вичавлювати ворога із займаних позицій. Закріплюються на досягнутих рубежах", - додав представник Нацгвардії. 

Ситуація на фронті 

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області і ймовірно здійснили прорив з бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове

Тим часом українські та російські джерела підтверджують передислокацію "вагнерівців" у районі Бахмута. Водночас аналітики вважаться, що найманці зіткнулись з проблемами в організації

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