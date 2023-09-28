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"Вагнерівці" повернулися під Бахмут, але у бойовиків є проблеми, - ISW

Бахмут, Четвер 28 вересня 2023 04:18
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"Вагнерівці" повернулися під Бахмут, але у бойовиків є проблеми, - ISW Фото: ISW підтверджує прибуття "вагнерівців" під Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовики ПВК "Вагнера" повернулися на фронт в Україну. Але у найманців є проблеми в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, українські та російські джерела підтверджують передислокацію "вагнерівців" у районі Бахмута.

"Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва", - вважають експерти.

Українські військові зазначають, що ПВК "Вагнера" змінила командирів після загибелі Євгенія Пригожина та його поплічників. Тепер бойовики повертаються в Україну, але вже в складі військ Міноборони РФ, щоб компенсувати російські втрати під Бахмутом.

Що цьому передувало

Нещодавно видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці ПВК "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

Це було перше підтвердження з боку українських військових, що підрозділи "Вагнера" повернулися на фронту. Раніше про це писали лише пропагандистські російські Телеграм-канали.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію щодо "вагнерівців". За його словами, частина бойовиків переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

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