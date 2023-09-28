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Выжимают россиян с позиций. Нацгвардейцы сообщили об успехах на юге

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воины Национальной гвардии имеют успехи на Мелитопольском направлении. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Нацгвардии Николая Уршаловича на брифинге.

По словам Уршаловича, российские террористы пытаются замедлить наступление подразделений. Только за неделю было осуществлено: 

  • 12 авиационных ударов; 
  • 2 удара дронами-камидкадзе; 
  • около 515 артиллерийских обстрелов. 

"Вместе с тем штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения имеют успех в южном направлении. Продолжают выдавливать врага с занимаемых позиций. Закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил представитель Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области и вероятно совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Тем временем украинские и российские источники подтверждают передислокацию "вагнеровцев" в районе Бахмута. В то же время, аналитики считаются, что наемники столкнулись с проблемами в организации.

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