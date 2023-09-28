Выжимают россиян с позиций. Нацгвардейцы сообщили об успехах на юге

По словам Уршаловича, российские террористы пытаются замедлить наступление подразделений. Только за неделю было осуществлено:

12 авиационных ударов;

2 удара дронами-камидкадзе;

около 515 артиллерийских обстрелов.

"Вместе с тем штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения имеют успех в южном направлении. Продолжают выдавливать врага с занимаемых позиций. Закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил представитель Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области и вероятно совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Тем временем украинские и российские источники подтверждают передислокацию "вагнеровцев" в районе Бахмута. В то же время, аналитики считаются, что наемники столкнулись с проблемами в организации.