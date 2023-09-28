ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: карти боїв ISW

ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив з бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 27 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), але не уточнив результат.

Російський агрегатор новин стверджує, що 26 вересня російські та українські війська брали участь у бойових зіткненнях поблизу району Серебрянського лісу. 27 вересня речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська не вели наступальних дій. Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська знищили два невідомі мости через річку Оскіл.

Повідомляється, що російські військові розгортають елементи нещодавно створеної 25-ї загальновійськової армії (ОБА) в районі Кремінної замість району Куп’янська, ймовірно, перешкоджаючи спробам Росії стиснути українські сили на куп’янському напрямку від південної України.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) 27 вересня повідомило, що підрозділи російської 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади (25-а ОМС Східного військового округу) діють на захід від Сєвєродонецька та Кремінної.

Раніше 22 вересня начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що російські військові розгорнули підрозділи 25-ї ООС "орієнтовно на північ від Бахмута".

Підрозділи 25-ї ООС можуть діяти як на захід від Кремінної та Сєвєродонецька, так і на північ від Бахмута, хоча наразі ситуація незрозуміла. 31 серпня Буданов також заявив, що підрозділи 41-ї ООС (ЦВО) почали повільну передислокацію з куп’янського напрямку на південь України.

Розгортання підрозділів 25-ї ОАЕ в районі Сєвєродонецьк-Кремінна та, можливо, на північ від Бахмута, а не на Куп’янському напрямку, щоб замінити підрозділи 41-ї ОАЕ, ймовірно, завадить зусиллям Росії закріпити українські сили на Куп’янському напрямку.

Міноборони Росії заявило, що 27 вересня українські сили проводили невдалі наступальні дії на південь від Кремінної. У Міноборони Росії стверджували, що українські сили безуспішно атакували поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної), району Серебрянського лісу, Григорівки (11 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська 27 вересня продовжували наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

27 вересня речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли успіху в напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Одрадівки (7 км на південь від Бахмута) та Шумів (22 км на південний захід від Бахмута).

26 вересня в Прикордонній службі України заявили, що українські війська продовжують просування на Бахмутському напрямку та тримають оборону нещодавно відвойованих позицій. 27 вересня російські джерела заявили, що українські війська продовжують спроби прорвати оборону РФ біля Кліщіївки, Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

Ще один російський військовий блогер про те, що російські війська відбили наступ української бронетехніки між Залізнянським (13 км на північ від Бахмута) та Оріхово-Василівкою. Російський агрегатор новин стверджував, що 26 вересня російські війська відбили українську атаку поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська зосереджують живу силу поблизу Бахмута, потенційно для спроби прориву в цей район. Російський агрегатор новин стверджував, що 26 вересня російські війська відбили українську атаку поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

27 вересня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але підтверджених успіхів не досягли. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили атаку росіян поблизу Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська здійснили контратаку поблизу Кліщіївки та Андріївки, але не уточнили результат. Російські джерела продовжували стверджувати, що російські сили просунулися в районі Оріхово-Василівки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження. Євлаш заявив, що російські війська намагаються відновити втрачені позиції під Бахмутом і сконцентрували на бахмутському напрямку 50 тис. осіб, імовірно, ця кількість включає російський тиловий персонал.

27 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили атакували також поблизу Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

27 вересня українські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії фронту в західній частині Донецької та східної Запорізької областей, але не досягли жодних територіальних здобутків.

Речник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що російські війська відбили українські атаки на північ від Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки), поблизу Старомайорського (8 км на південний захід від Великої Новосілки), поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та поблизу Марфополя ( 5 км на південний схід від Гуляйполя).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що тривають важкі бої поблизу Вугледара (30 км на південний захід від міста Донецьк) на заході Донецької області, незважаючи на повідомлення про те, що українська активність дещо зменшилася поблизу Урожайного (7 км на південь від Великої Новосілки) і Старомайрського.

Російські війська 27 вересня контратакували по українських позиціях на заході Донецької та сході Запорізької областей, але не просунулися. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки) та на південь від Новодарівки (15 км на захід від Великої Новосілки). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили здійснили контратаку в невизначеному районі на кордоні Донецько-Запорізької області та відкинули українські сили з невизначених позицій.

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників для боротьби з цими українськими силами вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні на лінії траншеї довжиною приблизно один кілометр.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю техніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після того, як спочатку провели масований артилерійський обстріл.

Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, заявивши, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові "Зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки. Командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому оперативному напрямку "будуть хороші новини" і зазначив, що українські війська впевнено просуваються, але не надав додаткової інформації.

Інші джерела, зокрема Міноборони Росії, стверджували, що 27 вересня російські сили продовжували відбивати українські атаки поблизу Вербового і що українські сили не досягли жодного прориву в західній Запорізькій області. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися просунутися в напрямку Новопрокопівки (15 км на південь від Оріхова) та Вербового.

Російські джерела також стверджували, що підрозділи добровольчого батальйону "Таймер" з Республіки Татарстан обстрілюють наступаючі українські сили на рубежі Роботине-Вербове. У північноосетинських добровольчих батальйонах "Аланія" і "Шторм Осетія", які діють у цьому районі, заявили, що інтенсивність боїв на деяких ділянках лінії Роботине-Вербове знижується.

26 вересня російські війська завдали авіаудару по Херсонській області. 27 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська випустили по Херсонській області 26 авіаційних бомб КАБ-500.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.