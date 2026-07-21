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"Вибухова" ніч в Криму: виникли пожежі, частина півострова без світла

08:51 21.07.2026 Вт
2 хв
Які об'єкти ворога потрапили під удар?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Після нічної атаки на Крим Південний берег півострова залишився без світла (Getty Images)

У ніч на 21 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Уже відомо про перші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

На Південному березі зникло світло

Близько 04:00 у Великій Ялті пролунав потужний вибух. Одразу після цього Південний берег Криму залишився без електропостачання.

У Чистенькому горить найбільший гуртовий центр мережі

У селі Чистеньке Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на найбільшому оптово-розподільчому центрі мережі "Продукты у дома". Ця інформація поки що потребує підтвердження.

Мережа "Продукты у дома" працює з 2015 року на базі захоплених магазинів української мережі АТБ. Вона налічує:

  • понад 170 магазинів у 56 населених пунктах Криму;
  • одну торговельну точку у Краснодарському краї Росії.

Мережа продає як продовольчі, так і непродовольчі товари.

Ще одна доба ударів по об'єктах на півострові

20 липня Сили безпілотних систем повідомили про ураження семи російських суден у Чорному та Азовському морях. Тієї ж ночі безпілотники вивели з ладу сім енерговузлів і підстанцій у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 20 липня дрони також масовано атакували Московську область.

Моніторингові канали повідомляли про масштабні пожежі на складі компанії Wildberries у Подольську та в індустріальному парку "Південні ворота" в Домодєдово.

Крім того, 20 липня спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по координаційному центру ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині.

У момент атаки на об'єкті могли перебувати близько 100 російських військових, а після удару там спалахнула масштабна пожежа.

Тим часом у ніч на 21 липня Росія зазнала комбінованого удару ракетами й дронами - постраждали Липецьк, Бєлгород, Волгоград та інші міста.

У Липецьку спалахнула пожежа в районі теплоелектроцентралі та металургійного комбінату НЛМК, а безпілотники також фіксували в Криму, Анапі та Маріуполі.

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