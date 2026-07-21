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"Взрывная" ночь в Крыму: возникли пожары, часть полуострова без света

08:51 21.07.2026 Вт
2 мин
Какие объекты неприятеля попали под удар?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: После ночной атаки на Крым Южный берег полуострова остался без света (Getty Images)

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Уже известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

На Южном берегу исчез свет

Около 04:00 в Большой Ялте раздался мощный взрыв. Сразу после этого Южный берег Крыма остался без электроснабжения.

В Чистеньком горит крупнейший оптовый центр сети

В селе Чистенькое Симферопольского района вспыхнул масштабный пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре сети "Продукты у дома". Эта информация пока требует подтверждения.

Сеть "Продукты дома" работает с 2015 года на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ. Она насчитывает:

  • более 170 магазинов в 56 населённых пунктах Крыма;
  • одну торговую точку в Краснодарском крае России.

Сеть продает как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Еще сутки ударов по объектам на полуострове

20 июля Силы беспилотных систем сообщили о поражении семи российских судов в Черном и Азовском морях. В ту же ночь беспилотники вывели из строя семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 20 июля дроны также массированно атаковали Московскую область.

Мониторинговые каналы сообщали о масштабных пожарах на складе компании Wildberries в Подольске и в индустриальном парке "Южные ворота" в Домодедово.

Кроме того, 20 июля спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по координационному центру ФСБ на временно оккупированной Херсонской области .

В момент атаки на объекте могли находиться около 100 российских военных, после удара там вспыхнул масштабный пожар.

Тем временем в ночь на 21 июля Россия получила комбинированный удар ракетами и дронами - пострадали Липецк, Белгород, Волгоград и другие города.

В Липецке вспыхнул пожар в районе теплоэлектроцентрали и металлургического комбината НЛМК , а беспилотники также фиксировали в Крыму, Анапе и Мариуполе.

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