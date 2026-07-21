Липецьк, Бєлгород і не лише атакували ракети: під удар потрапила промисловість, виникла пожежа

Росія зіткнулася в ніч проти вівторка, 21 липня, з комбінованим ударом. Липецьк, Бєлгород, Анапа, Волгоград та інші міста накрили ракети та дрони, через що спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Липецьк під ракетним обстрілом

У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки вночі спалахнула пожежа в районі ТЕЦ, повідомив один із пабліків. Займання сталося на території між ТЕЦ-2 та "Новолипецьким металургійним комбінатом" НЛМК .

Однак, чи залишився вражений НЛМК чи ТЕЦ-2 після атаки - залишається незрозумілим поки що.

Зазначимо, що Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) – найбільший сталеливарний комбінат у Росії, який виробляє близько 20% усієї російської сталі.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, завод НЛМК займається виробництвом цивільної продукції, проте сталь комбінат купує зокрема компанії, що спеціалізуються на виробництві ракет.

У компанії, втім, заявляють, що "ніколи не постачали продукцію військового призначення російському ВПК", що суперечить інформації спецслужб України.

У той же час Липецька ТЕЦ-2 – одна з найбільших теплоелектростанцій Чорнозем'я, що забезпечує теплом м. Липецьк та деякі промислові підприємства району.

Губернатор Липецької області Єгор Артамонов підтвердив атаку на регіон та його об'єкти.

Бєлгород і область, а також Волгоград – приліт ракет

Під удар вночі 21 липня до РФ також потрапив і Бєлгород разом із регіональними населеними пунктами та містами. Над обласним центром та Білгородською агломерацією "йшов дощ із уламків збитих ракет", повідомили пабліки.

Водночас відомо, що внаслідок атаки в деяких частинах міста зникло водопостачання, ймовірні прильоти з енергетичної інфраструктури.

За інформацією оперштабу Бєлгородської області, під час ракетного обстрілу Білгорода та округу ніхто не постраждав. Більше інформації про наслідки обстрілу в оперштабі не повідомили.

Волгоград - ракетна небезпека

Жителі Волгограда повідомили про вибухи та сирену в ніч на вівторок, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Однак незрозуміло, чи був у результаті удар чи ні, бо про наслідки після цього досі нічого невідомо.

Анапа, Крим та Маріуполь - дрони

Відомо також про дрони в Анапі, Маріуполі та Криму. На півострові пролунали вибухи вночі. Більше про наслідки атаки безпілотників – на відео.