"Взрывная" ночь в Крыму: возникли пожары, часть полуострова без света
В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Уже известно о первых последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
На Южном берегу исчез свет
Около 04:00 в Большой Ялте раздался мощный взрыв. Сразу после этого Южный берег Крыма остался без электроснабжения.
В Чистеньком горит крупнейший оптовый центр сети
В селе Чистенькое Симферопольского района вспыхнул масштабный пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре сети "Продукты у дома". Эта информация пока требует подтверждения.
Сеть "Продукты дома" работает с 2015 года на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ. Она насчитывает:
- более 170 магазинов в 56 населённых пунктах Крыма;
- одну торговую точку в Краснодарском крае России.
Сеть продает как продовольственные, так и непродовольственные товары.
Еще сутки ударов по объектам на полуострове
20 июля Силы беспилотных систем сообщили о поражении семи российских судов в Черном и Азовском морях. В ту же ночь беспилотники вывели из строя семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 20 июля дроны также массированно атаковали Московскую область.
Мониторинговые каналы сообщали о масштабных пожарах на складе компании Wildberries в Подольске и в индустриальном парке "Южные ворота" в Домодедово.
Кроме того, 20 июля спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по координационному центру ФСБ на временно оккупированной Херсонской области .
В момент атаки на объекте могли находиться около 100 российских военных, после удара там вспыхнул масштабный пожар.
Тем временем в ночь на 21 июля Россия получила комбинированный удар ракетами и дронами - пострадали Липецк, Белгород, Волгоград и другие города.
В Липецке вспыхнул пожар в районе теплоэлектроцентрали и металлургического комбината НЛМК , а беспилотники также фиксировали в Крыму, Анапе и Мариуполе.