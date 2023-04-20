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Вибухом невідомого об’єкта над Києвом почало займатися Космічне агентство України

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 08:55
Вибухом невідомого об’єкта над Києвом почало займатися Космічне агентство України Фото: над Києвом вибухнуло невідоме "космічне тіло" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Над Києвом увечері 19 квітня, скоріше за все, вибухнуло невідоме "космічне тіло". Інформація про подію уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю Державного комічного агентства України.

Як зазначили в центрі, 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомлені.

Вибухом невідомого об’єкта над Києвом почало займатися Космічне агентство України

Нагадаємо, у небі над Києвом 19 квітня зафіксували яскравий спалах , після чого у столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про повітряний об'єкт.

Влада Києва повідомила, що попередньою причиною яскравого спалаху є падіння на Землю космічного супутника NASA.

Однак у NASA спростували, що спалах над Києвом міг бути викликаний падінням з орбіти супутника. У цей час супутник перебував ще на орбіті.

Тим часом, в освітньому проекті про космос The Alpha Centauri припускають, що це не супутник, а болід (метеор).

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