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Не ППО. Названа причина яскравого спалаху над Києвом

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Середа 19 квітня 2023 23:35
Не ППО. Названа причина яскравого спалаху над Києвом Фото: Сергій Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні ввечері, 19 квітня, спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків - було оголошено повітряну тривогу", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, українські сили протиповітряної оборони до роботи не вступали.

Оновлено (23:46)

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному" зазначив, що у Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника.

Нагадаємо, що мешканці Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. В цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що сьогодні ввечері, 19 квітня, у Києві та низці областейбуло оголошено повітряну тривогу. Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив , що у Дніпрі вже є збиті "Шахеди".

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