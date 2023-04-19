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Над Києвом та областю бачили яскравий спалах. Що відомо

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Київ, Середа 19 квітня 2023 23:00
Над Києвом та областю бачили яскравий спалах. Що відомо Фото: над Києвом та областю бачили яскравий спалах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. У цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Як пише РБК-Україна з посиланням на очевидців.

У місцевих Telegram-каналах стрімко поширилися відео, як над Києвом та областю яскраво спалахує невідомий об'єкт. Зазначимо, що про спалах також повідомляли і в Житомирській області.

Після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі натякнув, що не варто перейматися щодо "НЛО", адже це була робота ППО. Однак пізніше свій допис він видалив.

"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей", - написав потім Єрмак.

Над Києвом та областю бачили яскравий спалах. Що відомо

Фото: скріншот (t.me/ermaka2022)

Наразі невідомо, що саме стало причиною спалаху, однак, напередодні в NASA анонсували, що цієї ночі в атмосфері Землі має згоріти супутник. Ймовірно, саме це і було причиною спалаху.

Оновлено (23:46)

У Київській МВА заявили, що сьогодні увечері, 19 квітня, у небі над столицею спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Оновлено (23:49)

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному" зазначив, що у Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Також ми писали, що у Луганській області через ворожий обстріл постраждала жінка.

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