Спалах у небі над Києвом: в NASA прокоментували незвичне явище

В NASA повідомляли, що 19 квітня очікується спуск з орбіти апарату RHESSI, призначеного для спостереження за спалахами та коронарними масовими викидами на Сонці. Він був запущений у 2002 році та виведений з експлуатації у 2018 році.

Представник NASA Роберт Маргетта розповів, що наразі супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу землі, тож він не міг пролітати над Києвом.NASA та міністерство оборони продовжують його відстежувати. Інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.