Спалах у небі над Києвом: в NASA прокоментували незвичне явище
У американському космічного агенстві відреагували на яскравий спалах в небі над Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
В NASA повідомляли, що 19 квітня очікується спуск з орбіти апарату RHESSI, призначеного для спостереження за спалахами та коронарними масовими викидами на Сонці. Він був запущений у 2002 році та виведений з експлуатації у 2018 році.
Представник NASA Роберт Маргетта розповів, що наразі супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу землі, тож він не міг пролітати над Києвом.NASA та міністерство оборони продовжують його відстежувати. Інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.
Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкта. Київська військова адміністрація припустила, що таємничий спалах став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що незвичне явище може бути пов'язане із падінням супутника/метеориту.
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