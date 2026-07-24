Вибухівка в бургері: дівчина намагалась підірвати військових на блокпосту

Інцидент трапився на виїзді з Чернігова у напрямку Києва. До блокпоста під’їхала дівчина та під приводом подяки та підтримки передала військовим кілька пакетів із їжею з McDonald’s, після чого одразу поїхала.

Військовослужбовці діяли за інструкцією і негайно перемістили отримані пакунки на безпечну відстань від людей та території блокпоста.

Саме це врятувало життя особового складу - усередині одного з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій.

Підозрювану розшукали та затримали оперативники Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами.

"Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.