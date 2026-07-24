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Вибухівка в бургері: дівчина намагалась підірвати військових на блокпосту

15:10 24.07.2026 Пт
1 хв
Зловмисниця передала пакунок з вибухівкою під приводом подяки
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: український поліцейський (Getty Images)

У Чернігові затримали дівчину, яка намагалася підірвати військовослужбовців на блокпосту. Вона передала бійцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Чернігівської області.

Інцидент трапився на виїзді з Чернігова у напрямку Києва. До блокпоста під’їхала дівчина та під приводом подяки та підтримки передала військовим кілька пакетів із їжею з McDonald’s, після чого одразу поїхала.

Військовослужбовці діяли за інструкцією і негайно перемістили отримані пакунки на безпечну відстань від людей та території блокпоста.

Саме це врятувало життя особового складу - усередині одного з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій.

Підозрювану розшукали та затримали оперативники Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами.

"Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, у Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб у момент, коли той намагався закласти вибуховий пристрій під автомобіль українського військового.

Крім того, раніше контррозвідка СБУ не допустила подвійного вибуху у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську.

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Чернігівська областьЗбройні сили України