Взрывчатка в бургере: девушка пыталась взорвать военных на блокпосту

В Чернигове задержана девушка, которая пыталась взорвать военнослужащих на блокпосту. Она передала бойцам самодельную взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Черниговской области.
Инцидент произошел на выезде из Чернигова в направлении Киева. К блокпосту подъехала девушка и под предлогом благодарности и поддержки передала военным несколько пакетов с едой из McDonald's, после чего сразу же уехала.
Военнослужащие действовали по инструкции и немедленно переместили полученные пакеты на безопасное расстояние от людей и территории блокпоста.
Именно это спасло жизнь личного состава - внутри одного из бургеров обнаружили самодельное взрывное устройство.
Подозреваемую разыскали и задержали оперативники Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ и прокурорами.
"Сейчас следователи Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении", - рассказали в полиции Черниговщины.
Подробности дела правоохранители обещают обнародовать позже.
Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб в момент, когда тот пытался заложить взрывное устройство под автомобиль украинского военного.
Кроме того, ранее контрразведка СБУ не допустила двойной взрыв во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске.