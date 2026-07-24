Взрывчатка в бургере: девушка пыталась взорвать военных на блокпосту

Инцидент произошел на выезде из Чернигова в направлении Киева. К блокпосту подъехала девушка и под предлогом благодарности и поддержки передала военным несколько пакетов с едой из McDonald's, после чего сразу же уехала.

Военнослужащие действовали по инструкции и немедленно переместили полученные пакеты на безопасное расстояние от людей и территории блокпоста.

Именно это спасло жизнь личного состава - внутри одного из бургеров обнаружили самодельное взрывное устройство.

Подозреваемую разыскали и задержали оперативники Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ и прокурорами.

"Сейчас следователи Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении", - рассказали в полиции Черниговщины.

Подробности дела правоохранители обещают обнародовать позже.