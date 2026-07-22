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СБУ зірвала теракт агента РФ у центрі Миколаєва

10:28 22.07.2026 Ср
2 хв
Зловмисника піймали "на гарячому"
aimg Юлія Капітонова
СБУ зірвала теракт агента РФ у центрі Миколаєва Фото: Контррозвідка СБУ розповіла, як вдалося запобігти новому теракту (facebook.com/SecurSerUkraine)
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У центрі Миколаєва контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента. Він готував замах на військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка під час спроби встановити вибухівку під автомобілем українського військовослужбовця.

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував мобілізований із Баштанського району, який самовільно залишив військову частину. Після цього він почав шукати можливість заробити через Telegram-канали, де на нього вийшли представники російських спецслужб.

Після вербування чоловік провів розвідку поблизу автомобіля потенційної жертви та повідомив куратору про готовність до теракту. Згодом він отримав координати схрону, забрав звідти саморобний вибуховий пристрій і спробував встановити його під авто українського захисника, однак зловмисника піймали "на гарячому".

СБУ зірвала теракт агента РФ у центрі Миколаєва

СБУ затримала агента РФ, який готував теракт у центрі Миколаєва (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, слідчі встановили, що російські спецслужби доручили йому реєструвати супутникові термінали Starlink. Спочатку зловмисник оформив один із них на себе та передав куратору відповідні дані.

Надалі він намагався залучити до незаконної реєстрації терміналів свою дружину та ще десятьох людей, які погодилися надати свої паспортні дані в обмін на гроші.

За даними слідства, росіяни планували використовувати доступ до Starlink для коригування ракетних, авіаційних, артилерійських і дронових ударів на південному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він підтримував зв’язок із російським куратором. Незаконно зареєстрований Starlink заблокували.

СБУ зірвала теракт агента РФ у центрі Миколаєва

СБУ затримала агента РФ, який готував теракт у центрі Миколаєва (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у закінченому замаху на вчинення терористичного акту.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До речі, 21 липня ми розповідали, як СБУ запобігла подвійному теракту спецслужб РФ у центрі Івано-Франківська.

Також раніше РБК-Україна писало, що в СБУ попередили українців про нову схему Росії.

Окрім того, відомо, що СОУ та Центр протидії дезінформації зафіксували активізацію російських спецслужб.

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Війна Росії проти України Служба безпеки України Миколаїв Теракт
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