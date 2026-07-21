СБУ зірвала подвійний теракт спецслужб РФ у центрі Івано-Франківська

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла подвійному підриву у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську. Його спланували, однак не змогли реалізували російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Як вдалося дізнатися контррозвідці СБУ, перший теракт повинен був статися внаслідок дистанційної активації саморобної бомби на паркінгу.

Другий - уже після прибуття на місце події екстрених служб.

Російські спецслужби завербували місцевого безробітного, коли той шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Саме він і виконував усі вказівки ворога.

"Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з рф обрали місце майбутнього підриву", - розповіли в СБУ.

Трохи пізніше ворожий агент придбав складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Російські спецслужбісти доручили йому замаскувати саморобні вибухові пристрої під кухонні каструлі. За задумом ворога, кожна з них мала містити по 6 кг вибухівки, детонатор і сотні металевих болтів для посилення ураження.

Перший СВП фігурант мав закласти між цивільними автомобілями на паркувальному майданчику. Після вибуху та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, медиків і рятувальників росіяни планували дистанційно підірвати другу вибухівку, начинену шрапнеллю та замасковану неподалік.

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, задокументувала всі етапи його підготовки та встановила російських спецслужбістів, причетних до планування злочину.