Бомба була у сміттєвих баках: поліція показала кадри підготовки теракту у Львові

"Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки", - повідомили у поліції.

Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Фото: поліція затримала підозрювану у теракті у Львові (t.me/UA_National_Police)

Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.