Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Полиция и местные власти заявили, что это был теракт.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Также пострадали правоохранители и погибла одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Позже Клименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.