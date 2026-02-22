RU

Война в Украине

Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове

Фото: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Подозреваемая в теракте во Львове ночью 22 февраля заложила взрывчатку в мусорные баки. Полиция опубликовала видео с камер наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Читайте также: Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко

"Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки", - сообщили в полиции.

Отмечается, что к раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

В результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

 
Фото: полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове (t.me/UA_National_Police)

Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

 

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Полиция и местные власти заявили, что это был теракт.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Также пострадали правоохранители и погибла одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Позже Клименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

ЛьвовНациональная полицияТеракт