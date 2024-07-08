UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи у Воронезькій області: ЗМІ показали супутникові знімки із наслідками пожежі

Ілюстративне зобравження (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 7 липня, під удар дронів потрапив великий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

Зазначається, що масштабна пожежа почалась після атаки дронів. Місцева влада заявила, що усі БпЛА нібито були збиті, втім, через падіння уламків "загорілась господарська будівля". 

Губернатор регіону Олександр Гусєв, своєю чергою, заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації. 

 

Фото: супутникові знімки наслідків атаки (t.me/radiosvoboda)

Вибухи у Воронезькій області 

Вчора, 7 липня, російські ЗМІ стверджували про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області, внаслідок чого декілька годин лунала детонація "вибухонебезпечних предметів".

Джерела РБК-Україна пізніше розповіли, що вибухи стали результатом атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) по великому складу боєприпасів. На 9 тисячах квадратних метрів російські терористи зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні