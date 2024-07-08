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Взрывы в Воронежской области: СМИ показали спутниковые снимки с последствиями пожара

Иллюстративное изображение (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 7 июля, под удар дронов попал большой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка в Подгоренском районе Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".

Отмечается, что масштабный пожар начался после атаки дронов. Местные власти заявили о том, что все БпЛА были сбиты, впрочем, из-за падения обломков "загорелось хозяйственное здание". 

Губернатор региона Александр Гусев, в свою очередь, заявил о введении режима чрезвычайной ситуации. 

 

Фото: спутниковые снимки последствий атаки (t.me/radiosvoboda)

Взрывы в Воронежской области

Вчера, 7 июля, российские СМИ заявили о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области, в результате чего несколько часов раздавалась детонация "взрывоопасных предметов".

Источники РБК-Украина позже рассказали, что взрывы стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины (СБУ) по большому складу боеприпасов. На 9 тысячах квадратных метров российские террористы хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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