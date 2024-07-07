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Вибухи у Воронезькій області: дрони СБУ висадили у повітря склад боєприпасів, - джерело

Воронезька область , Неділя 07 липня 2024 12:54
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Вибухи у Воронезькій області: дрони СБУ висадили у повітря склад боєприпасів, - джерело Фото: дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Росії (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Юлія Акимова

Сьогоднішні вибухи у Воронезькій області (Російська Федерація) стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка. На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", - зазначили джерела.

Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

"Кажуть, що, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України", - додали джерела.

Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.

Вибухи у Воронезькій області: дрони СБУ висадили у повітря склад боєприпасів, - джерело

Фото: село Сергіївка неподалік українського кордону (google.com/maps)

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області. В результаті вже кілька годин продовжується детонація "вибухонебезпечних предметів".

Місцевий губернатор Олександр Гусєв зазначив, що 50 осіб евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Частина жителів прилеглих населених пунктів поїхала до родичів.

Також повідомлялося, що пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю після атаки дронів загасили лише на другу добу.

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Служба безпеки України Воронежская область Війна Росії проти України Атака дронів
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