Вибухи після прильоту. Росіяни скаржаться на атаку дронів у Воронезькій області

У прикордонному з Україною районі Воронезької області (Російська Федерація) почалися вибухи після атаки дронів. Повідомляється про приліт на склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram воронезького губернатора Олександра Гусєва.

За його словами, у ніч проти 7 липня в небі над регіоном збивали безпілотники. Під час падіння уламків виникла пожежа на одному зі складів.

"У Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС", - повідомив він.

Фото: дим на місці прильоту (t.me/mtv36)

Також він зазначив, що для евакуації вже підготували автобуси, на даний момент із жителями Підгоренського району проводять інструктаж з безпеки.

Оновлено від 09:45

У межах населеного пункту Підгоренського району, де вибухає склад, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Почалася евакуація людей до ​​пунктів тимчасового розміщення.

Нагадаємо, напередодні в ніч на 6 липня повідомлялося про атаку дронів на три райони Краснодарського краю. В результаті було пошкоджено вежу зв'язку, а також спалахнули паливні резервуари на нафтобазах у станицях Павловська та Ленінградська.

До цього російські ЗМІ писали про прильоти на військовий аеродром у місті Приморсько-Ахтарськ . Відомо, що звідти окупанти запускають "шахеди" по Україні.