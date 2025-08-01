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Ніч вибухів у Таганрозі: росіяни "скиглять" про потужну атаку дронів

Росія, П'ятниця 01 серпня 2025 05:45
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Ніч вибухів у Таганрозі: росіяни "скиглять" про потужну атаку дронів Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 1 серпня в російському Таганрозі пролунали потужні вибухи - ймовірно, внаслідок атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Отож, повідомляється про атаку безпілотників по Таганрогу, що у Ростовській області РФ, у ніч на 1 серпня. За словами очевидців, у небі над містом було чути щонайменше десять вибухів.

Повідомлялось, що у повітрі працювали не лише системи протиповітряної оборони, а й бойові вертольоти.

Мер міста Таганрог Світлана Камбулова підтвердила роботу ППО, однак більше деталей не надала.

Офіційна влада області та військові РФ поки не дали жодних коментарів щодо масштабів атаки чи її наслідків.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про скарги росіян на власну ППО.

Зазначимо, українські дрони щоночі атакують російську територію. Головна мішень - це російська логістика та підприємства військово-промислового комплексу, які працюють на війну. 31 липня у російській Пензі дрони атакували радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ.

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Російська Федерація Атака дронів
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