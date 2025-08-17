В Воронежской области РФ слышны взрывы: местные жалуются на атаку дронов (видео)

Взрывы зафиксированы в Воронежской области России. Местные жители сообщают о дронах и работе ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

С часу ночи подобные звуки начали отмечать и в Воронеже. В окрестностях города было слышно не менее трех взрывов. Всего в области прозвучало шесть взрывов.

Первое появление дронов зафиксировали около 00:30 в небе над Борисоглебском: местные жители видели беспилотники и слышали их жужжание.

Ранее РБК-Украина писало о мощном взрыве на пороховом заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ. Происшествие произошло 15 июля. В результате произошел крупный пожар, известно о нескольких погибших и десятках пострадавших.

В ночь на 2 августа беспилотники СБУ атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С него российские военные выпускают дроны типа "Шахеды по украинским городам. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома произошел пожар.

Также беспилотники атаковали завод "Электроприбор" в Пензе. Там изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

В ночь на 1 августа взрывы были слышны в российском городе Таганрог. Предположительно, город атаковали дроны. Очевидцы слышали в небе над городом по меньшей мере десять взрывов.